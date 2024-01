Lens-Psg, probabili formazioni e dove vederla

Nella 18esima giornata di Ligue 1, Lens e Psg si affronta per tre punti che sarebbero preziosi in chiave futura. La squadra di casa per l’Europa, il Psg per il titolo, aspettando l’impegno di Champions League. La gara sarà diretta su Sky Sport.

Le probabili formazioni:

Lens (3-4-2-1): Samba; Gradit, Danso, Medina; Frankowski, Abdul Samed, Diouf, Machado; Thomasson, Fulgini; Wahi.

Psg (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Hernandez; Zaire-Emery, Soler, Vitinha; Dembelé, Gonçalo Ramos, Mbappé.