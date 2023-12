Con 4 punti di vantaggio, il Psg di Luis Enrique vuole allungare in classifica in vista della penultima partita del 2023. Confermati i due schieramenti la gara tra Lille e la formazione del tecnico ex Barca andrà in onda su Sky Sport Calcio.

Le probabili formazioni:

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Santos, Yoro, Alexsandro, Gudmunsson; André, Bentaleb; Zhegrova, Gomes, Cabella; David. All. Fonseca.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Marquinhos, Hernandez; Ugarte, Vitinha, Zaire-Emery; Barcola, Kolo Muani, Mbappé. All. Luis Enrique.