L’Inter accelera per Rodriguez. E se Oaktree dice sì…

L’infortunio capitato a Buchanan ha complicato i piani dell’Inter di queste settimane anche se come spesso accaduto, Marotta e Ausilio non si faranno di certo trovare impreparati. I dirigenti nerazzurri stanno lavorando a diversi calciatori per sostituire l’esterno. Si fanno sempre i nomi di Kiwior o Rodriguez, calciatore svincolato dal Torino.

Inter, Kiwior o Rodriguez?

Questo il punto fatto da La Rosea: “All’Inter manca soltanto un tassello per ritenere la rosa al completo, dopo un mercato già di alto profilo. A causa dell’infortunio occorso a Buchanan e dei relativi quattro mesi di prognosi, serve un difensore, possibilmente mancino, adattabile sia nei tre sia da esterno a tutta fascia. I nomi al vaglio sono diversi, da Kiwior a Renan, fino ad arrivare a Ricardo Rodriguez. Lo svizzero resta la soluzione ideale per costi, esperienza, duttilità e considerazione. Non avrebbe, infatti, pretese in termini di continuità d’impiego. Le proposte dall’estero per il calciatore non mancano. Si sono già fatte avanti Betis, Al-Ain e alcune squadre turche, ma nessuna soluzione è stata ritenuta adeguata. Anche l’Olympiacos ha chiesto informazioni, senza però scendere nel dettaglio”.

“Per l’Inter, comunque, il grande nodo della questione resta sempre lo stesso. Rodriguez non sarebbe un’operazione in linea con i criteri tracciati da Oaktree. Non è così giovane, né tantomeno un investimento a lungo termine. L’assenza di futuribilità, dunque, non convince i vertici del fondo. Tuttavia, trattandosi di un innesto complementare, non è da escludere che in futuro si possa derogare a certi dettami, almeno per questo caso specifico. Specialmente se Inzaghi dovesse fare pressione per avere proprio lo svizzero come alternativa nel reparto”, chiude così “La Gazzetta dello Sport”.