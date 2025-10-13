L’Inter blinda Pio Esposito | Ingaggio da top player

Pio Esposito blindato dall’Inter

Il futuro di Pio Esposito sarà tinto di nerazzurro, l’attaccante ha un contratto fino al 2030 da un milione di euro ma i dirigenti interisti sono pronti a sedersi a un tavolo con l’attaccante e il suo entourage per ridiscutere i termini dell’accordo, raddoppiandogli l’attuale ingaggio, tra i 2 e 2,5 milioni, come riferisce la Gazzetta dello Sport. Un ingaggio da top player per respingere in partenza l’assalto di club potenzialmente interessati al calciatore, questo l’obiettivo di Ausilio e Marotta.