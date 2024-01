Inter Campione d’Inverno; titolo effimero o significativo?

Con la vittoria sofferta sul Verona, maturata nel finale e ricca di polemiche a livello arbitrale, l’Inter si è laureata campione d’Inverno, un titolo platonico, che non da diritto a nessuna menzione su nessun albo d’oro ma che riveste una certa importanza a livello psicologico e motivazionale anche se l’assioma “campione d’inverno = scudetto” non è del tutto vero.

A livello statistico tuttavia da quando esiste il girone unico ed i campionati sono strutturati nel formato che tutti conosciamo, è molto alta la percentuale delle compagini che una volta tagliato per prime il traguardo del girone di andata sono poi riuscite a fregiarsi del tanto ambito triangolino tricolore. In 60 casi su 89 infatti la squadra campione d’inverno ha poi conquistato lo scudetto, cioè nel 67,42% dei casi.

Nei 29 casi in cui la prima in classifica alla fine del girone ascendente non ha poi trionfato, per ben 21 volte l’ha poi spuntata la formazione giunta seconda sotto lo striscione del parziale traguardo; cioè nel 23,6% del totale.

L’ultima squadra a riuscire nella rimonta è stato il Milan, capace nel 2021-22 di voltare la situazione a proprio vantaggio nei confronti dei cugini nerazzurri.

Soltanto nell’8,99% dei casi, ovvero in 8 campionati, ha vinto lo scudetto una formazione che al giro di boa non occupava una delle prime due posizioni: l’ultima volta accadde nella stagione 2002/03, quando la Juventus allenata da Marcello Lippi, quarta alla fine del girone di andata, ebbe la meglio su Milan, Lazio ed Inter che la precedevano.

Appena due poi le squadre campioni d’inverno a non finire nemmeno tra le prime tre al termine del campionato ma i precedenti si perdono nella notte dei tempi: la Juventus nel 1935/36 e il Liguria nel 1938/39.

Parlando specificatamente dell’Inter, i meneghini sono riusciti a fregiarsi del platonico titolo invernale per ben 17 volte dall’avvio del girone unico ma soltanto in 10 occasioni hanno poi concretizzato il vantaggio alla fine del campionato (circa il 60% dei casi). Tornando alle statistiche generali le possibilità che la formazione di Inzaghi riesca a vincere lo scudetto sarebbero quindi intorno al 70% ma se limitassimo il periodo alle ultime 19 stagioni (da quando cioè la serie A è tornata a 20 squadre), le sue possibilità salirebbero al 79% in quanto da allora, stagione 2004-2005, soltanto in 4 circostanze i campioni d’inverno non hanno poi vinto il campionato.