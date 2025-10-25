L’Inter frana al Maradona | Il Napoli stende la squadra di Chivu 3-1

Dopo una weekend da sogno vissuto la scorsa settimana dall’Inter, che ha visto i propri contendenti alle posizioni alte della classifica perdere per strada punti importanti, questa sera, nello scontro diretto contro il Napoli, ha la possibilità di volare al primo posto in solitaria, approfittando del pareggio casalingo del Milan contro il Pisa.
Molto vivace il primo tempo, con il Napoli che sblocca il match al 33′ dal dischetto, che costa però un infortunio al centrocampista belga, che si fa male al flessore calciando il rigore ed è costretto a lasciare il campo.
Nei minuti successivi i neroazzurri sfiorano il pareggio in più occasioni: due volte con Bastoni, che da calcio d’angolo prima sfiora la traversa, e poi la colpisce allo scadere della prima frazione di gioco. A lambire il legno ci pensa anche Dumfries, che poco dopo vola in cielo sul cross di Dimarco, e fa infrangere le speranze dei tifosi neroazzurri sul palo alla destra di Milinkovic–Savic.
Napoli-Inter, secondo tempo a senso unico per i padroni di casa
Il secondo tempo inizia con il sorriso ancora per i padroni di casa, che sfruttano un contropiede per trovare il raddoppio con McTominay, che al volo insacca il pallone alle spalle di Sommer. Passano solo 5 minuti e la partita si riapre, ancora una volta dagli 11 metri: sull’ennesimo cross dei neroazzurri, Buongiorno mura il colpo di testa di Lautaro con un braccio, provocando il rigore che Calhanoglu finalizza spiazzando Milinkovic–Savic.
Il match cambia di nuovo inerzia al 66, quando Anguissa trova il 3-1 che chiude la sfida sugli sviluppi di una rimessa laterale.
È un successo che vale 3 punti per il Napoli, ma anche il primo posto in solitaria, in attesa di scoprire cosa farà la Roma domani alle 15 con il Sassuolo.
Napoli-Inter, il tabellino:
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno (90′ Beukema), Juan Jesus, Spinazzola (90′ Guiterrez), Gilmour; Politano (81′ Elmas), Anguissa, De Bruyne (37′ Olivera), McTominay, Neres (81′ Lang). Allenatore: Antonio Conte.
A disposizione: Ferrante, Spinelli, Gutierrez, Olivera, Elmas, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Lang.
INTER (3-5-2): Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries (73′ Luis Henrique), Barella (73′ Frattesi), Calhanoglu (73′ Sucic), Mkhitaryan (32′ Zielinski), Dimarco; Bonny (62′ Pio Esposito), Lautaro. Allenatore: Cristian Chivu.
A disposizione: J. Martinez, Calligaris, De Vrij, Zielinski, Sucic, Luis Henrique, Frattesi, Diouf, Carlos Augusto, Bisseck, Esposito.
Reti: 33′ De Bruyne (N), 54′ McTominay (N), Calhanoglu 59′ (I), 66′ Anguissa (N).
Ammonizioni: Di Lorenzo (N), Gilmour (N), Bastoni (I).
Espulsi: nessuno.