Inter, assalto al nuovo Barella per un centrocampo made in Italy

Frattesi obiettivo dell’Inter

Il classe ’99 Frattesi da tempo nei radar dell’Inter. Il centrocampista, ora al Sassuolo, monitorato dagli scout nerazzurri già dalla scorsa stagione quando vestiva la maglia del Monza di Berlusconi. Il calciatore si sta confermando ad alti livelli col Sassuolo, in neroverde prestazioni convincenti che avrebbero convinto Marotta e soci a sferrare l’assalto decisivo. Il centrocampista ha vestito le maglie di Lazio e Roma primavera, a Monza il primo campionato tra i grandi. Col Sassuolo il salto di qualità, futuro in nerazzurro?

Nei dialoghi con il Sassuolo potrebbero finire anche alcuni giovani nerazzurri, su tutti Satriano, Pirola e Casadei, contropartite gradite che potrebbero facilitare l’esito della trattativa. L’Inter pensa ad un’operazione alla Barella, assalto subito per poi portarlo in nerazzurro la prossima estate, per un centrocampo ancor più made in Italy ed in linea con le casse nerazzurre.