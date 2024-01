L’Inter lascerà l’Italia martedì per la Supercoppa: ecco dove si allenerà

Il programma dei nerazzurri in vista della Supercoppa

Tra meno di una settimana avrà inizio la Supercoppa italiana con il nuovo format in stile Liga spagnola. Giovedì avremo la prima semifinale dove si sfideranno la vincitrice del campionato, il Napoli, e la finalista perdente della Coppa Italia, la Fiorentina. Venerdì, invece, si affronteranno Inter e Lazio che hanno rispettivamente vinto la Coppa Italia e secondo posto nel campionato. Lunedì 22 gennaio si terrà la finale della Supercoppa.

Scelto il centro d’allenamento dei nerazzurri

La squadra di Simone Inzaghi lascerà l’Italia martedì da Malpensa in direzione Arabia Saudita dove alloggeranno nel loro hotel a Riad. I nerazzurri si alleneranno nello stadio dell’Al-Riyad nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì mattina. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter potrebbe cercare un altro campo per allenare le palle inattive.