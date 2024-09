L’Inter non aspetta più Dumfries | Le ultime sul rinnovo

Dumfries, dentro o fuori. Potrebbe essere questo un titolo da fare nelle prossime settimane sul calciatore olandese, che dovrà decidere se rinnovare con l’Inter o meno. E proprio di questo ha parlato la “Gazzetta dello Sport”. “Diciamo tra una settimana, quando cioè l’esterno destro olandese rientrerà dagli impegni con la sua nazionale. L’Inter e i rappresentanti di Dumfries si sono parlati e si sono incontrati, più volte, anche durante l’Europeo, ma al sì di massima arrivato dal giocatore non è seguita la stretta di mano definitiva”.

Inter-Dumfries, si tratta

E poi ancora: “Quella stretta di mano, così come la firma, potrà arrivare magari dopo la sosta, ma quel che è certo è che in casa nerazzurra sulla vicenda intendono tenere il punto. È stato così per i rinnovi di Barella, Lautaro e Inzaghi, non potrà certo andare diversamente nel caso di Dumfries. Se fumata bianca sarà, insomma, lo sarà solo alle condizioni dell’Inter. L’altra conferma in questo senso arriva dal tema clausola: nel nuovo contratto non verrà inserita. Il presidente Marotta e il d.s. Ausilio sono fermi anche su questo fronte”.