Inter, sinfonia perfetta: Bonny brilla, Barella dirige l’orchestra | Vittoria 4-1 con la Cremonese

Bonny protagonista assoluto del match con 1 gol e 3 assist

L’Inter per provare a raccogliere i frutti della foresta di punti di domanda che si è rivelata essere quest’inizio di stagione, la Cremonese per provare a mantenere lo status di imbattuta conservato nelle prime 5 giornate, in cui le due squadre hanno maturato rispettivamente un 5° e un 7° posto.

Fin dai primi secondi i nerazzurri chiariscono le proprie intenzioni. Dopo appena trenta secondi Frattesi sfiora il vantaggio, aprendo il sipario su una gara a senso unico. L’Inter domina il campo, costantemente proiettata nella metà campo avversaria, costruendo occasioni in serie con un ritmo vertiginoso e una qualità di gioco scintillante. Al 5’ Lautaro Martinez, servito in area da Bonny, sblocca la gara. Lo stesso , al debutto da titolare e autentico MVP, firma il raddoppio al 38’, dopo una raffica di chance per Mkhitaryan, Dimarco e ancora Frattesi.

Inter, serata di grazia: dominio totale e spettacolo puro

Nella ripresa i nerazzurri rallentano leggermente nei primi minuti, lasciando qualche timido possesso alla Cremonese, ma l’incantesimo si rinnova presto. Al 55’ Dimarco trova un gol splendido al volo sugli sviluppi di un corner, poi Barella — protagonista di una partita monstre in cabina di regia al posto di Calhanoglu — firma il poker due minuti dopo, con il terzo assist di Bonny. Il centrocampista, adattato a mediano, orchestra il gioco con sventagliate millimetriche, ritmi dettati con incanto e un controllo totale del centrocampo.

Dietro, Akanji è un muro invalicabile e vede anche annullarsi un gol per fuorigioco dopo la rete di Bonny. Solo all’87’ i grigiorossi riescono a sporcare la festa con Bonazzoli, che insacca di testa su cross di Vandeputte, siglando il 4-1 finale.

L’Inter regala spettacolo puro: giocate di prima, movimenti a memoria, un fluire armonioso che ha tracciato sin dai primi istanti il percorso di una serata perfetta a San Siro.

Inter-Cremonese, il tabellino: