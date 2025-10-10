L’Inter si arrende ai rigori con l’Atletico Madrid

Inter ko con l’Atletico Madrid
Atletico Madrid-Inter 1-1
Reti: 35′ Carlos Martin (A), 59′ Bisseck (I).
ATLETICO MADRID (4-3-3): 1 J. Musso; 18 Marc Pubill, 2 J. M. Giménez (46′ 43 C. Giménez), 15 Lenglet, 3 Ruggeri; 4 Gallagher, 6 Koke (C), 11 Almada (46′ 59 J. Barrios); 12 Carlos Martin (71′ 42 Javi Serrano), 7 Griezmann, 21 Javi Galán (71′ 26 Kostis, 85′ 40 Puric). A disposizione: 33 M. De Luis, 38 O. Janneh, 39 Rajado, 46 Castillo, 65 Darío Frey, 66 Alegre Allenatore: Diego Simeone
INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 42 Palacios (80′ 50 Cinquegrano); 36 Darmian (C), 17 Diouf (90′ 48 Zarate), 45 Bovo (53′ 51 Kaczmarski), 22 Mkhitaryan (80′ 52 Venturini), 11 Luis Henrique; 14 Bonny (71′ 55 Agbonifo), 47 Spinaccè (80′ 53 Lavelli). A disposizione: 12 Di Gennaro, 43 Stante, 46 Avitabile, 49 Maye, 54 Marello. Allenatore: Cristian Chivu.