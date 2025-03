L’Inter supera l’Udinese a San Siro (2-1)

L’Inter batte per 2-1 l’Udinese nella trentesima giornata di Serie A e si porta a +6 sulla seconda in classifica in attesa di Napoli – Milan, in programma stasera al Maradona. I nerazzurri dominano la prima frazione di gara, aggredendo l’Udinese con ripartenze micidiali e concedendo poco o nulla agli avversari, portandosi sul 2-0 grazie alle reti di Arnautovic e Frattesi. Con il risultato al sicuro e la testa già al derby di Coppa Italia del prossimo 2 aprile, l’Inter rientra in campo con l’intenzione di limitarsi al controllo della gara ma incontra la resistenza dell’Udinese: i bianconeri trovano il pareggio con un gran destro di Solet da fuori area e vanno vicinissimi al pareggio in più occasioni. I nerazzurri, però, resistono e portano a casa il risultato: da segnalare l’espulsione di un Simone Inzaghi nervosissimo negli ultimi minuti di gara.

Inter – Udinese, nerazzurri letali sulle ripartenze

I padroni di casa partono subito fortissimo e dopo nemmeno un minuto sfiorano la rete con una sassata di Calhanoglu a fil di palo; successivamente è Frattesi ad andare vicinissimo alla marcatura con uno dei suoi classici inserimenti offensivi. Il centrocampista romano sembra in stato di grazia e al 7′ va nuovamente vicino alla rete dopo una perfetta combinazione tra Thuram e Mkhitaryan. Il gol è nell’aria e arriva puntuale all’11’ minuto: ripartenza nerazzurra guidata da Thuram, palla che passa da Arnautovic e Mkhitaryan fino ad arrivare a Di Marco. Il terzino italiano, quindi, appoggia in area per l’attaccante austriaco che batte Okoye con un diagonale mancino sul secondo palo. La squadra di Inzaghi prosegue schiacciando i bianconeri nella propria metà campo con un pressing piuttosto asfissiante: la prima incursione degli ospiti arriva al ventesimo con una sgasata di Kamara sulla sinistra ma, dopo una serie di rimpalli, il pallone viene spazzato via da Calahnoglu. L’Inter concede metri ai friulani ma lo fa solamente per sfruttare possibili ripartenze, infatti, al 28′ trova la via della rete con un’azione molto simile a quella del primo gol: Mkhitaryan serve di nuovo Di Marco sulla corsa, il terzino nerazzurro mette in mezzo un’altra palla col contagiri ma questa volta è Frattesi a spingerla in rete. La prima reazione degli ospiti giunge al 36′: la squadra di Runjaic fa girare palla velocemente e va al cross dalla destra con Ehizibue, ma il colpo di testa di Lucca finisce comodamente tra le braccia di Sommer. Le sortite offensive dell’Udinese non sembrano mai essere davvero pericolose, al contrario di quelle nerazzurre; l’Inter, quindi, può chiudere la prima frazione di gara nel pieno controllo della situazione.

Inter – Udinese, i friulani rispondono allo svantaggio

L’Udinese inizia il secondo tempo con una bella incursione di Iker Bravo che riesce a insidiare l’area di rigore avversaria; Ehizibue spinge sulla destra e crossa in mezzo, tuttavia la difesa dell’Inter è brava a schermare la minaccia. Nelle prime fasi della ripresa i nerazzurri si limitano ad amministrare il risultato, mentre l’Udinese cerca il pressing asfissiante per recuperare il pallone. Verso il 61′, l’ennesima ripartenza dell’Inter rischia di sancire il tracollo definitivo dei bianconeri, ma il mancino scoccato da Di Marco (prima della sostituzione) finisce sopra la traversa. Dopo circa dieci minuti di tranquillità, l’Udinese accorcia le distanze: Solet recupera palla a centrocampo e s’invola verso la porta nerazzurra, arrivando a scagliare un destro da fuori area che trafigge Sommer e aggiunge pepe alla gara. A questo punto, i bianconeri spingono verso l’area avversaria sfruttando pressing e palle alte: Rui Modesto lascia partire un cross dalla sinistra, Lucca colpisce di testa ma Sommer sfodera una parata prodigiosa per difendere il vantaggio dei suoi. Negli ultimi dieci minuti di gara, l’Inter torna a spingere nella metà campo avversaria prima con Mkhitaryan, che spara alto sopra la traversa da buona posizione, poi con un’incursione di Thuram che passa per Correa, ma l’azione termina con un fallo in attacco. Durante il recupero, l’Udinese torna a farsi vedere in attacco alla ricerca disperata del pareggio, sfiorandolo su calcio d’angolo: Solet recupera palla e tira in porta da distanza ravvicinata, ma Sommer abbassa la saracinesca con un altro intervento miracoloso che vale la vittoria.

Inter – Udinese, il tabellino

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian (75′ Zalewski), Frattesi (64′ Barella), Calhanoglu (64′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (63′ Bisseck); Arnautovic (55′ Correa), Thuram. All. Inzaghi.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Atta (71′ Payero), Karlstrom (70′ Zarraga), Lovric (46′ Iker Bravo), Kamara (70′ Rui Modesto); Ekkelenkamp (78′ Pafundi); Lucca. All. Runjaic.

Reti: 11′ Arnautovic (I), 28′ Frattesi (I), 71′ Solet (U)

Ammoniti: 46′ Inzaghi (all. Inter), 90+1′ Asllani (I), 90+3′ Barella (I)

Espulsi: 90+2′ Inzaghi (all. Inter)