Lione-Psg, probabili formazioni e dove vederla

Ora il PSG non vuole più fermarsi

Dopo la prima vittoria contro il Lens, ora la squadra di Luis Enrique non vuole più fermarsi. Per battere il Lione di Blanc, il tecnico ex Barca si affida al tridente formato da Mbappè, Ramos e Asensio unica punta. Confermata la coppia Marquinhos-Skriniar al centro della difesa.

Probabili formazioni:

Lione (4-3-3): Riou; Kumbedi, Diomande, Caleta-Car, Tagliafico; Tolisso, Caqueret, Maitland-Niles; Barcola, Sarr, Cherki. Allenatore: Blanc

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez; Fabian Ruiz, Soler, Vitinha; Mbappé, Ramos, Asensio. Allenatore: Enrique

Lione-PSG, dove vederla:

La gara sarà trasmessa in onda su Sky Sport.