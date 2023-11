“Mi aspettavo che Juve e Inter facessero un campionato di alto livello, ma mi aspettavo che lo facesse anche qualche altra squadra. Invece mi sembra che, a parte Juve e Inter, le altre siano leggermente arretrate”. Queste le parole di Marcello Lippi, ex ct della Nazionale rilasciate ai microfoni di Sky Sport.

E poi ancora: “Il fatto di non avere le coppe quanto può avvantaggiare la Juventus?

“Penso che possa avvantaggiare molto, a meno che l’Inter non trovi una grande spinta psicologica dal fatto di vincere tutte le partite di coppa e andare in finale, e allora potrebbe essere una spinta importante. Però il fatto di pensare a una sola competizione e a preparare le partite senza avere gli impegni di coppa, è un qualcosa di positivo”. Questa la risposta dell’ex allenatore di Inter e Juventus.