L’Italia cala il tris contro l’Estonia e vede il Mondiale | Primo gol per Pio Esposito

Italia, tre punti per sognare il Mondiale

Gli azzurri di Gattuso non sbagliano, contro l’Estonia arriva una vittoria e tre punti pesanti per blindare il secondo posto nel girone e sognare il Mondiale. Spareggio nel destino dell’Italia, la Norvegia ormai vola in solitaria da prima del girone, per gli azzurri di Gattuso obiettivo spareggi per l’accesso al Mondiale tanto atteso. Primo gol in azzurro per Pio Esposito.

IL TABELLINO

ESTONIA-ITALIA 1-3

Estonia (4-2-3-1): Hein; Peetson, Paskotsi, Kuusk (18′ st Mets), Saliste (1’st Sinyavskiy); Shein (38′ st Mustmaa), Palumets (1′ st Schjonning-Larsen); Kait, Soomets, Saarma; Tamm A. (18′ st Sappinen)

A disposizione: Igonen, Kristal, Miller, Perk, Tamm J., Vetkal, Yakovlev

Allenatore: Henn

Italia (4-4-2): Donnarumma; DI Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Orsolini (17′ st Cambiaso), Tonali, Barella (33′ st Cristante), Raspadori (17′ st Spinazzola); Kean (15′ st Esposito), Retegui (33′ st Frattesi)

A disposizione: Vicario, Meret, Cambiaghi, Gabbia, Locatelli, Mancini, Udogie

Allenatore: Gattuso

Arbitro: Gozubuyuk (Olanda)

Marcatori: 5′ Kean (I), 38′ Retegui (I), 29′ st Esposito (I), 32′ st Sappinen (E)

Ammoniti: Kuusk, Palumets, Peetson, Sinyavskiy (E); Barella, Bastoni, Cambiaso (I)

Espulsi: nessuno

Note: al 30′ Hein (E) para un rigore a Retegui (I)