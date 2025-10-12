L’Italia cala il tris contro l’Estonia e vede il Mondiale | Primo gol per Pio Esposito

Italia, tre punti per sognare il Mondiale
Gli azzurri di Gattuso non sbagliano, contro l’Estonia arriva una vittoria e tre punti pesanti per blindare il secondo posto nel girone e sognare il Mondiale. Spareggio nel destino dell’Italia, la Norvegia ormai vola in solitaria da prima del girone, per gli azzurri di Gattuso obiettivo spareggi per l’accesso al Mondiale tanto atteso. Primo gol in azzurro per Pio Esposito.
IL TABELLINO
ESTONIA-ITALIA 1-3
Estonia (4-2-3-1): Hein; Peetson, Paskotsi, Kuusk (18′ st Mets), Saliste (1’st Sinyavskiy); Shein (38′ st Mustmaa), Palumets (1′ st Schjonning-Larsen); Kait, Soomets, Saarma; Tamm A. (18′ st Sappinen)
A disposizione: Igonen, Kristal, Miller, Perk, Tamm J., Vetkal, Yakovlev
Allenatore: Henn
Italia (4-4-2): Donnarumma; DI Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Orsolini (17′ st Cambiaso), Tonali, Barella (33′ st Cristante), Raspadori (17′ st Spinazzola); Kean (15′ st Esposito), Retegui (33′ st Frattesi)
A disposizione: Vicario, Meret, Cambiaghi, Gabbia, Locatelli, Mancini, Udogie
Allenatore: Gattuso
Arbitro: Gozubuyuk (Olanda)
Marcatori: 5′ Kean (I), 38′ Retegui (I), 29′ st Esposito (I), 32′ st Sappinen (E)
Ammoniti: Kuusk, Palumets, Peetson, Sinyavskiy (E); Barella, Bastoni, Cambiaso (I)
Espulsi: nessuno
Note: al 30′ Hein (E) para un rigore a Retegui (I)