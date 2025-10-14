L’Italia U21 batte i pari età dell’Armenia a Cremona. Doppietta di Camarda

Bene gli azzurrini nella quarta partita di qualificazione agli europei

L’Italia batte 5-1 i pari età dell’Armenia a Cremona ed è seconda nel girone di qualificazione agli europei solo per la differenza reti, , con la Polonia che ha vinto 6-0 in Svezia. Italia non proprio brillante nella prima frazione di gioco con Ndour protagonista in negativo, prima coglie un palo e poi sbaglia un rigore. Nella ripresa Dagasso sostituisce Ndour e l’Italia accelera, proprio il nuovo entrato porta in vantaggio gli azzurrini, poi Camarda segna una doppietta, Fini ad un quarto d’ora segna il poker prima della rete della bandiera segnata da Vardanyan. Nel finale c’è gloria anche per Ekhator che con un colpo da biliardo manda la palla in rete.

Il tabellino

Italia U21-Armenia U21 5-1

Marcatori: 59’ Dagasso (ITA), 61’ e 72’ Camarda (ITA), 75’ Fini (ITA), 78’ Vardanyan (ARM), 91′ Ekhator (ITA)

Italia: Palmisani, Palestra (77’ Fortini), Marianucci (46’ Guarino), Mane, Bartesaghi, Pisilli, Lipani, Ndour (46’ Dagasso) Cherubini (73’ Fini), Camarda (73’ Ekhator), Koleosho. Allenatore: Baldini.

Armenia: Matiyan, Tarlokyan, Manukyan, Hakobyan A., Bandikyan, Hakobyan D., Sargsyan (77’ Ayvazyan), Hovhannisyan N., Hovhannisyan K., Hakobyan M. , Eloyan (57’ Gharibyan). Allenatore: Gyulbudaghyants.

Arbitro: Levi