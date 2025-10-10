L’Italia U21 cala il poker alla Svezia. Doppietta di Pisilli

L’Italia U21 cala il poker alla Svezia, un quattro a zero che fa felice il selezionatore Baldini, ma anche Camarda che da titolare segna la rete del 2-0.
Italia in vantaggio grazie ad un destro dal limite di Pisilli, raddoppio al 40′ di Camarda su rigore, nel finale di primo tempo il tris firmato ancora da Pisilli. Nella ripresa la squadra di Baldini controlla la partita e proprio nel finale Berti su rigore firma il poker.
Il tabellino
Italia U21-Svezia U21 4-0
Italia (4-3-3): Palmisani; Palestra, Marianucci, Mane, Bartesaghi; Pisilli (dal 72’ Berti), Lipani, Ndour (dall’83’ Dagasso); Cherubini (dal 72’ Pafundi), Camarda (dal 72’ Ekhator), Koleosho (dall’83’ Fini). CT: Baldini.
Svezia (4-3-3): Bishesari; Antwi, Makolli, Zatterstrom, Perez Vinlof; Bjorklund, Thorell (dal 46’ Kurtulus), Boudri (dall’85’ Tolf); Nijie (dal 61’ Asare), Swedberg (dal 61’ Kanga), Sonko (dal 61’ Ayari). CT: Backstrom.
Marcatori: Pisilli (Italia 12’ e 45’+3’), Camarda (Italia 40’ R.), Berti (Italia 90’+2’ R.).
Note – Ammonizioni: Berti (Italia), Boudri (Svezia).