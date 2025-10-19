L’italiano Mariani arbitrerà la finale dei Mondiali U20 Argentina-Marocco

A Mariani la finale Argentina-Marocco

Sarà l’arbitro di Aprilia Maurizio Mariani l’arbitro della finale dei Mondiali Under 20 di calcio Argentina–Marocco che si giocherà lunedì 20 ottobre a Santiago del Cile. Fischio d’inizio all’una di notte (ora italiana) allo stadio nazionale “Julio Martínez Prádanos”. Dopo un brillante percorso – con tre direzioni di alto livello nella fase iniziale del torneo – Maurizio Mariani e gli assistenti Daniele Bindoni e Alberto Tegoni sono stati designati per la finale della FIFA World Cup Under 20.