L’Italia che scenderà in campo allo stadio ‘LFF‘ di Vilnius è reduce da una superba prestazione contro la Bulgaria. Il gruppo di Roberto Mancini vuole proseguire il suo cammino verso il Mondiale da imbattuto e dunque la gara di domani bisognerà vincerla a tutti i costi.

Questa Italia sembra essere invincibile. Anche cambiando la disposizione in campo e l’undici titolare, il risultato non cambia: è sempre vittoria. E pensare che se otteniamo questi risultati, il merito è solo del c.t. Roberto Mancini che è stato capace di rifondare una squadra che aveva fallito l’accesso alla fase finale dei mondiali in Russia.

Dopo aver superato prima l’Irlanda del Nord e poi la Bulgaria, gli azzurri sono da soli in testa alla classifica del Girone C in attesa della gara di domani, quando affronteranno a Vilnius una Lituania finora incapace di conquistare punti nelle due partite disputate.

Lituania-Italia, scelte forzate per Mancini: difesa inedita

La Lituania, avversaria domani sera dell’Italia, non vince in casa dall’ottobre 2016, quando si impose per 2 a 0 contro Malta in una partita valida per le qualificazioni mondiali. Il c.t. Urbonas con riproporrà molto probabilmente la stessa formazione scesa in campo contro la Svizzera. In porta rivedremo Svedkauskas, Gaspuitis e Beneta sarà la coppia centrale con Mikoliunas che agirà sulla destra e Vaitkunas sulla sinistra. Rivedremo a centrocampo Dapkus con Slivka, Noovikovas e Lasickas e Cernych di punta.

Roberto Mancini invece, dopo ventiquattro risultati utili consecutivi – diciassette vittorie e sette pareggi ed una squadra che non prende gol da 515 minuti- , dovrà fare a meno di Alessandro Florenzi – alle prese con un affaticamento muscolare – e Marco Verratti per un trauma muscolare alla coscia sinistra. Indisponibili anche Chiellini, Cristante, Berardi, Caputo e Kean.

Gli unici “titolarissimi” a scendere in campo saranno Gigio Donnarumma, Manuel Locatelli e Ciro Immobile. In difesa verranno schierati Di Lorenzo, Mancini, Bastoni ed Emerson. In attacco, ad agire alle spalle del bomber biancoceleste, ci saranno Bernardeschi ed El Shaarawy.

Lituania-Italia: i precedenti tra le due nazionali

Le due compagini si sono affrontate appena sei volte e il bilancio è positivo per gli azzurri: quattro vittorie e due pareggi che hanno fatto sì che l’Italia sia la favorita per la vittoria finale anche domani sera.