LIVE | Macedonia del Nord – Italia in diretta streaming (1-1)

La diretta testuale di Macedonia del Nord – Italia

Le formazioni iniziali:

MACEDONIA (4-2-3-1): Dimitrievski; Manev, Musliu, Zajkov, Alioski; Ashkovski, Bardhi; Elezi, Atanasov, Elmas; Miovski. Allenatore: Blagoja Milevski

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Politano, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Luciano Spalletti

Grande emozione, in tribuna con Gravina un tesissimo Gigi Buffon. Inni nazionali e applausi dal pubblico presente.

LA CRONACA:

Minuto di silenzio per le vittime del terribile terremoto in Marocco.

1′ Si inizia, primo pallone giocato da Immobile

2′ Affondo di Di Lorenzo ma l’azione sfuma

3′ Gol di Barella, annullato per fuorigioco

6′ Italia padrona del gioco, Cristante lancia Immobile ma è fuorigioco

6′ Ci prova la Macedonia, gli azzurri si difendono. I padroni di casa chiedono un fallo di Bastoni

8′ Barella lancia Politano, palla che sfuma sul fondo

12′ Scatto di Politano, palla sul fondo

13′ Si fanno sentire i 130 tifosi azzurri presenti allo stadio

14′ Occasione per Dimarco, Italia vicina al gol

15′ Cristante sfiora il gol su assist di Dimarco, palla fuori

19′ Occasionissima per la Macedonia, colpo di testa fuori a due passi da Donnarumma

20′ Palo di Tonali lanciato da Barella

21′ Ancora Cristante, nulla di fatto

23′ Problemi per i calciatori in campo, campo in condizioni insufficienti

28′ Immobile lanciato nello spazio, palla lunga di poco

29′ Scambio Immobile – Dimarco, palla in angolo

33′ Fallo di Politano in area, punizione Macedonia

34′ Tonali anticipato in area

40′ Occasione Politano, la Macedonia si salva

42′ Problemi per il portiere della Macedonia, si scalda il secondo

Saranno tre i minuti di recupero

46′ Ci prova Immobile, si salva la Macedonia

48′ Finisce il primo tempo, si chiude sullo 0 a 0

Buon primo tempo su un campo al limite della praticabilità, è mancata la zampata vincente. Si scalda Zaniolo, pronto ad entrare ad inizio ripresa.

46′ Entra Nicolò Zaniolo, fuori Politano

47′ Italia GOL, Immobile di testa porta in vantaggio gli azzurri. È il gol numero 80 di un giocatore della Lazio in azzurro

50′ Cross di Dimarco, sfuma l’azione

53′ Gioco confuso, Elmas prova a sorprendere Donnarumma

57′ Mancini chiede il cambio, si scalda Scalvini

58′ Entra Scalvini al posto del romanista Mancini

60′ Zaccagni fermato in fallo laterale

62′ Zaniolo affonda sulla destra ma si allunga la palla sul fondo

64′ Fallo di Di Lorenzo, punizione Macedonia

64′ Ci prova Zaniolo, il tiro viene rimpallato

66′ Scalvini salva su Elmas

67′ Elmas spaventa Donnarumma, palla fuori di poco

70′ Cartellino giallo per Dimarco

72′ Zaniolo calcia alto

74′ Giallo anche per Tonali

75′ Donnarumma salva su Elma

79′ Giallo per Zaniolo

80′ Bardhi trova il pareggio su punizione, gran gol

81′ Fuori Zaccagni e Dimarco, detto Gnonto e Biraghi

85′ Gnonto ci prova ma spreca

88′ Dentro Raspadori, fuori Tonali

6 minuti di recupero

90′ Italia in forcing

94′ Gnonto cerca Biraghi ma l’azione sfuma

96′ Finisce in parità, l’avventura di Spalletti inizia in salita (1-1)