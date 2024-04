Liverpool-Crystal Palace, i Reds vogliono tornare in testa alla Premier

Dopo la partita con l’Atalanta, il Liverpool di Klopp deve assolutamente vincere per tornare in testa e sorpassare il Manchester City, vittorioso contro il Luton. Formazione titolare per Klopp.

Liverpool-Crystal Palace, le probabili formazioni:

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Endo, Szoboszlai; Salah, Nunez, Diaz.

CRYSTAL PALACE (3-4-3): Henderson; Ward, Andersen, Lerma; Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Olise, Mateta, Eze.