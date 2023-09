Liverpool-Leicester, Maresca e Vardy sfidano i ‘Reds’ | Le probabili formazioni

Liverpool e Leicester si sfidano in un match ad alta quota per la EFL Cup. Enzo Maresca, ex vice di Guardiola proverà a mettere in difficoltà i Reds di Klopp che opta per il turnover proprio contro la squadra inglese di Jamie Vardy e compagni.

Le probabili formazioni:

Liverpool (4-3-3): Kelleher; Gomez, Konate, Quansah, Tsimikas; Endo, Elliott, Gravenberch; Doak, Gakpo, Diogo Jota. Allenatore: Klopp

Leicester (4-3-3): Hermansen, Pereira, Faes, Vestergaard, Doyle, Issahaku, Vardy, Mavdidi. Allenatore: Maresca