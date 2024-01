Liverpool-Norwich, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

Il match della FA Cup tra Liverpool e Norwich City, in programma domenica 28 gennaio 2024 ad Anfield, rappresenta un incontro importante per entrambe le squadre. Mentre il Liverpool continua a competere su più fronti, con l’obiettivo di mantenere vive le speranze in tutte le competizioni, il Norwich si trova in una fase di ripresa, cercando di sfruttare ogni opportunità per fare un’impressione positiva.