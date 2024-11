Liverpool-Real Madrid, le ultimissime sulle formazioni

La grande notte europea di Anfield contrappone il Liverpool ai campioni d’Europa in carica del Real Madrid. Situazioni di classifica differenti: i Reds, attualmente terzi (con una gara in meno) puntano al primato, mentre i Blancos sono costretti a vincere per evitare i play-off. Ancelotti potrebbe lanciare Endrick accanto a Mbappé dal 1′.

Liverpool-Real Madrid, le probabili formazioni:

LIVERPOOL (4-2-3-1): Kelleher; Bradley, Van Dijk, Konaté, Robertson; MacAllister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Luis Diaz; Nunez. All. Slot.