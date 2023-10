Reds di Jürgen Klopp in campo questa sera alle 21 contro il Tolosa nella sfida valida per il gruppo E di UEFA Europa League. Liverpool primo, a punteggio a pieno, domina il girone. Dall’altra parte, la formazione francese, seconda, ha ottenuto 4 punti nelle due gare disputate contro Union Saint-Gilloise e LASK. Il match sarà visibile su Sky Sport (canale 254) e DAZN, e in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Tsimikas; Jones, Endo, Gravenberch; Salah, Darwin Nunez, Luis Diaz. All. Klopp.

TOLOSA (4-3-3): Restes; Keben, Logan Costa, Nicolaisen, Suazo; Spierings, Sierro, Casseres Jr; Donnum, Dallinga, Gelabert. All. Martínez Novell.