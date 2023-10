Liverpool in campo contro l’Union Saint-Gilloise, questa sera alle 21. Buon esordio per i Reds, che hanno superato il LASK, pronti a confermare la buona prestazione della prima gara. Pareggio esterno, invece, per i belgi dell’Union Saint-Gilloise. Il match sarà visibile su DAZN e Sky Sport 254, e in streaming DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Jones, Konate, Quansah, Tsimikas; Endo, Gravenberch, Elliott; Doak, Nunez, Jota. All. Klopp.

UNION SAINT-GILLOISE (3-4-2-1): Moris; Sykes, Burgess, Leysen; Francois, Sadiki, Vanhoutte, Terho; Rasmussen, Puertas; Rodriguez. All. Blessin.