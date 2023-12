In un appuntamento imperdibile dei quarti di finale dell’EFL Cup, il Liverpool ospiterà il West Ham United ad Anfield. Questa partita offre al Liverpool, deluso dal recente pareggio con il Manchester United, l’opportunità di avanzare verso la semifinale e mantenere viva la speranza di conquistare un altro trofeo. Il West Ham, dal canto suo, arriva da una vittoria convincente contro i Wolves, e mira a raggiungere la semifinale di League Cup per la prima volta dal 2013/14.

Liverpool-West Ham, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Liverpool è favorito per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla intorno all’1.40 su snai e 1.45 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno al 5.00 mentre una vittoria del West Ham (segno 2) si trova anche quota 6.25. Ecco la comparazione quote di Liverpool e West Ham dei bookmakers:

Snai : Liverpool (1): 1.40 Pareggio (X): 5.00 West Ham (2): 6.25

: Gol Gol : Liverpool (1): 1.44 Pareggio (X): 5.00 West Ham (2): 6.28

: Sportbet : Liverpool (1): 1.45 Pareggio (X): 4.95 West Ham (2): 6.20

:

Momento Liverpool

Gli uomini di Jurgen Klopp, frustrati dal pareggio nel recente derby contro il Manchester United, dovranno fare i conti con diversi infortuni. Ryan Gravenberch è uscito dal campo nel match contro il Manchester United e potrebbe non essere disponibile. Altri infortunati includono Joel Matip, Andy Robertson, Thiago Alcantara e Stefan Bajcetic. Nonostante ciò, ci si aspetta che Klopp faccia ruotare la sua squadra, dando spazio a giocatori come Harvey Elliott e Cody Gakpo.

Momento West Ham

I Hammers di David Moyes sono privi di Michail Antonio per infortunio al ginocchio, ma il resto della squadra è in buona salute. Dopo una convincente vittoria per 3-0 contro i Wolves, Moyes potrebbe optare per una formazione forte in vista di questo importante incontro. Giocatori chiave come Jarrod Bowen, Lucas Paqueta e Mohammed Kudus sono attesi in campo.

Liverpool-West Ham, consigli e Analisi Finale