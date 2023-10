Intervistato da SportWeek, Loftus-Cheek ha parlato senza mezze misure. “Siamo la squadra migliore in Italia? Sì, ci sentiamo i migliori. Ma per queste cose si aspetta la fine. Nel calcio, voglio vincere lo scudetto con il Milan. Fuori dal campo, non ci ho pensato molto. Voglio godermi il presente” ha dichiarato il centrocampista.

Loftus-Cheek: “Posso segnare più di 10 goal“

Ha poi proseguito, a proposito dell’obiettivo che si è prefissato per quanto riguarda i goal. “Posso segnarne anche più di dieci. Ne ho segnati dieci con Sarri al Chelsea, ma quella volta sono diventato titolare solo nel finale di stagione. Posso andare oltre“. Ha poi parlato anche del rapporto con il rapporto che ha con gli altri giocatori della rosa del Milan. Le sue parole: “Il più matto nel gruppo? Florenzi. Chi lotta più di tutti? Malick Thiaw. Il più bello? Direi Rafa. Leao è sempre alla moda. Chi si veste meglio? Yacine Adli. Ha quel look casual, come un gentleman“.