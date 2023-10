Il Milan è interessato a Jonathan David, attaccante del Lille, e ha già fatto un tentativo per acquistarlo nel mercato estivo. Il club francese ha rifiutato l’offerta, ma i rossoneri non ha rinunciato al giocatore. Secondo quanto riportato dalla stampa, il Milan è disposto a pagare 40 milioni di euro per l’attaccante, il Lille, però, non è disposto a scendere al di sotto di questa cifra.

Calciomercato Milan, tentativo a gennaio per David

Il contratto di David scade nel 2025, quindi il club francese ha la possibilità di tenere il giocatore fino alla scadenza del contratto e poi perderlo a zero. Tuttavia, il club potrebbe anche decidere di venderlo ora e incassare una cifra importante. La trattativa tra Milan e Lille potrebbe decollare già a gennaio. Il Diavolo è in cerca di un rinforzo per la sua linea d’attacco e David è un obiettivo di mercato importante.