L’aria in casa Juventus è sempre più cupa, tra infortuni e sospensioni, per il tecnico bianconero c’è poco da stare allegri. Ma a volte se si osserva il bicchiere mezzo pieno un mezzo raggio sole schiarisce anche i cieli più scuri.

Verso Milan-Juventus, Vlahovic in corsa

Come riferisce Corsport, Dusan Vlahovic si è pienamente ristabilito, ma mister Allegri preferisce preservare la magia del bomber serbo e, in vista del match di domenica sera contro il Milan, il tecnico bianconero preferisce sfruttare il numero 9 come jolly dalla panchina. L’idea, ìnfatti, sarebbe quella di partire con il tandem composto da Milik e Kean.