Massimiliano Allegri torna nella sua Livorno

Massimiliano Allegri torna nella sua Livorno, e precisamente nel quartiere Corea al fine di sponsorizzare il progetto Emporio Solidale lanciato dal Vescovo Simone Giusti.

Il progetto che ha base presso il Villaggio della Carità a Livorno, prevede aiuti per le persone bisognose, ed in particola modo potranno usufruire di mensa, docce, guardaroba, centro di ascolto e ovviamente il “market” per la distribuzione degli alimenti. Max Allegri nel suo breve intervento si è detto emozionato ed aiuterà per quanto può il futuro del progetto.

Divertente è stato il siparietto con il Vescovo Giusti che gli ha detto: ” Mister, mi raccomando, per noi Gobbi la vittoria contro la Fiorentina vale sei punti”. Tutto questo in vista del match Fiorentina-Juventus in programma il 5 novembre.