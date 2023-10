Mourinho sta recuperando i pezzi in vista della delicata sfida contro il Monza. In tal senso la Roma non è convinta dai continui infortuni di Paulo Dybala a tal punto da dover cercare un sostituto all’altezza. Tiago Pinto potrebbe averlo individuato in casa Real Madrid ma fino alla scorsa stagione giocava al Milan. Si tratta di Brahim Diaz, profilo gradito anche dal tecnico portoghese.

Brahim-Roma, si può fare

Lo spagnolo sta trovando poco spazio con la maglia dei Blancos e Florentino Perez sarebbe disposto a cederlo. Servirebbe una cifra composta tra i 20 e i 25 milioni di euro per convincere il patron madridista ma è un giocatore sulla quale i giallorossi sarebbero disposti a investire quella cifra.