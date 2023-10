Roma, grana Smalling. Il difensore non recupera per il Monza

L'inglese ancora out per la sfida contro il Monza di domenica all'Olimpico

A Trigoria Josè Mourinho è alle prese con svariati infortuni in più reparti, alcuni cruciali per il gioco del portoghese: uno su tutti la difesa. Perno inamovibile di questo reparto è l’inglese Chris Smalling che convive con un cronico dolore tendineo. Alcune volte l’ex United riesce a giocarci sopra, altre volte è talmente lancinante che deve fermarsi ai box. Il difensore e la Roma non vogliono correre rischi e la certezza dell’infiammazione acuta lo porterà ad essere out per la sfida di domenica contro il Monza.

Un avvio difficile di campionato

Smalling ha avuto sicuramente un avvio complicato: dal 1 Settembre, data della sfida contro il Milan (1-2) il difensore non è più sceso in campo. L’infortunio che lo ha costretto ai box è fastidioso e le partite saltate in questo inizio di stagione sono già molte. Il “dolore lancinante” di cui ha parlato l’inglese non fa ben sperare i romanista e la Roma. Oggi, da quanto riferisce Tuttomercatoweb.com, ci sarà un provino insieme a Sanches e Llorente. Salvo grosse sorprese, Smalling si rivedrà molto probabilmente contro l’Inter, in panchina o in campo.