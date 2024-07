L’Olanda ribalta la Turchia e vola in semifinale (2-1)

Grazie al gol di de Vrij e all’autogol di Muldur, l’Olanda batte 2-1 la Turchia e si qualifica per la semifinale. Tanti i rimpianti per la squadra di Montella, che era passata in vantaggio con Akaydin.

Olanda-Turchia, il tabellino:

OLANDA: Verbruggen B.(P), Dumfries D., de Vrij S., van Dijk V.(C), Ake N. (dal 28′ st van de Ven M.), Schouten J., Simons X. (dal 42′ st Zirkzee J.), Reijnders T. (dal 28′ st Veerman J.), Bergwijn S. (dal 1′ st Weghorst W.), Depay M. (dal 42′ st Frimpong J.), Gakpo C.. A disposizione: Bijlow J.(P), Blind D., Brobbey B., de Ligt M., Flekken M.(P), Frimpong J., Geertruida L., Gravenberch R., Malen D., van de Ven M., Veerman J., Weghorst W., Wijnaldum G., Zirkzee J. Allenatore: Koeman R..

TURCHIA: Gunok M.(P), Muldur M. (dal 37′ st Celik Z.), Ayhan K. (dal 44′ st Kilicsoy S.), Akaydin S. (dal 37′ st Tosun C.), Bardakci A., Kadioglu F., Yilmaz B. A., Ozcan S. (dal 32′ st Yokuslu O.), Calhanoglu H.(C), Yildiz K. (dal 32′ st Akturkoglu K.), Guler A.. A disposizione: Akgun Y., Akturkoglu K., Bayindir A.(P), Cakir U.(P), Celik Z., Kahveci I. C., Kaplan A., Kilicsoy S., Tosun C., Yazici Y., Yildirim B., Yokuslu O. Allenatore: Montella V..

Reti: al 25′ st de Vrij S. (Olanda) , al 31′ st Muldur M. (Olanda) autogol al 35′ pt Akaydin S. (Turchia) .

Ammonizioni: al 30′ pt Simons X. (Olanda), al 9′ st Ake N. (Olanda), al 19′ st van Dijk V. (Olanda).