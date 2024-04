Lookman porta in finale l’Atalanta, Fiorentina ko (4-1) | La squadra di Gasperini giocherà contro la Juventus

Dopo Conference ed Europa League, Fiorentina e Atalanta vogliono brillare anche in Coppa Italia provando a raggiungere la Juventus di Allegri anche se nel match del Gewiss Stadium ne passerà solo una. Si riparte dall’1-0 dell’andata in favore dei viola, anche se la squadra di Gasperini passa subito in vantaggio grazie alla rete di Koopmeiners che riapre i giochi e rimette tutto in discussione. L’Atalanta gioca la solita partita, fatta di pressing, agonismo e tante azioni create con i soliti De Ketelaere e Scamacca, che si trovano a meraviglia.

Lookman e Scamacca stendono l’Atalanta. Gasp in finale

Nel secondo tempo dopo un errore banale di Milenkovic, che costerà l’espulsione al calciatore i viola pareggiano con Martinez Quarta di testa anche se l’Atalanta nel finale si scatena e piega i viola grazie alle reti di Scamacca, Lookman e Pasalic che ora affronterà la Juventus in gara unica all’Olimpico per giocarsi il trofeo.

Atalanta-Fiorentina, il tabellino:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac (dal 25′ st Pasalic); Zappacosta (dal 29′ st Miranchuk), De Roon, Ederson (dal 25′ st Lookman), Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. A disposizione: Musso, Rossi, Scalvini, Bonfanti, Hateboer, Bakker, Adopo, Pasalic, Toure, Miranchuk, Lookman. Allenatore: Gritti (Gasperini squalificato).

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo (dal 37′ st Kayode), Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Mandragora (dal 37′ dt Comuzzo); Gonzalez, Beltran (dal 15′ st Duncan), Kouame (dal 37′ st Ikone); Belotti (dal 10′ st Martinez Quarta). A disposizione: Christensen, Martinelli, Faraoni, Kayode, Parisi, Comuzzo, Martinez Quarta, Lopez, Castrovilli, Arthur, Duncan, Barak, Infantino, Ikone, Sottil. Allenatore: Italiano.

Reti: al 8′ pt Koopmeiners, al 13′ pt Scamacca, al 22′ st Martinez Quarta, al 49′ st Looman, al 53′ st Pasalic

Ammonizioni: Madragora, Kolacinac, Dodò, Scamacca

Espulso all’8′ st Milenkovic

Recupero: 4′ pt, 5′ st