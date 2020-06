Trentino Volley ufficializza Lorenzo Cortesia

Il mercato estivo di Trentino Volley si apre con l’ufficializzazione di Lorenzo Cortesia: nella batteria di centrali della rosa 2020-21 dell’Itas Trentino ci sarà spazio anche per il giovane posto 3 veneto, reduce da due stagioni vissute in prestito in SuperLega fra Siena e Ravenna. Grazie all’accordo di collaborazione a livello giovanile instaurato da tempo con il Volley Treviso, la Società di via Trener ne aveva già acquisito da tempo il cartellino, facendogli maturare preziosa esperienza in Toscana ed in Romagna.

La carriera di Lorenzo Cortesia

Cortesia, ventun anni a fine luglio, aveva iniziato la propria carriera proprio con il Club orogranata, dimostrando in fretta un grande potenziale, tanto da essere eletto miglior Under 19 italiano nel suo ruolo già nel 2016, anno in cui vinse la Junior League con la compagine della Marca. Nei successivi si è fatto notare anche con la maglia delle Nazionali Giovanili, diventando vice Campione d’Europa Under 19 e vice Campione del Mondo Under 21. Nelle sue precedenti apparizioni in SuperLega ha già dimostrato notevoli qualità a muro (42 quelli realizzati in 21 partite giocate con la maglia della Consar nell’ultima stagione – quarto blocker del campionato assieme a Solé), supportate da doti fisiche importanti che lo rendono uno dei prospetti italiani più interessanti nel suo ruolo. Dopo aver già vestito il gialloblù nel corso delle Final Eight di Junior League 2019, in cui contribuì in maniera decisiva al secondo posto finale dell’Itas Trentino Under 19, Cortesia si appresta quindi a vivere la sua prima annata agli ordini di Angelo Lorenzetti che lo ha voluto fortemente nel nuovo roster.

Le parole di Mosna e Cortesia

“Siamo felici di inaugurare la campagna estiva di rafforzamento ufficializzando un giovane di belle prospettive come Cortesia – ha spiegato il Presidente di Trentino Volley Diego Mosna – . Lorenzo è il frutto più importante dell’accordo di collaborazione che stiamo portando avanti da tempo con il Volley Treviso e ci fa piacere che, dopo un paio di stagioni trascorse in altre realtà di SuperLega a farsi le ossa, possa finalmente approdare nella nostra rosa. Partirà alle spalle di una coppia titolare di centrali molto forte, ma sono sicuro che riuscirà a ritagliarsi il suo spazio perché le qualità non gli mancano di certo”.

“Vesto finalmente la maglia di una Società che ha scritto la storia recente della pallavolo italiana e ne vado fiero – sono state le prime parole di Lorenzo Cortesia da nuovo giocatore di Trentino Volley – . Si tratta di un punto di partenza importante per la mia carriera, vengo a Trento per crescere e per offrire il mio contributo al gruppo. Ho già potuto parlare con Lorenzetti, allenatore che stimo molto, e il nostro dialogo mi ha ulteriormente galvanizzato. Metterò il cuore in questa esperienza per migliorare in ogni fondamentale, il muro primo fra tutti”. Cortesia vestirà la maglia numero 2 di Trentino Volley, già indossata in passato da centrali del calibro di Rak e Millar e da un allora giovane promettente come Leonardi.