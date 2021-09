Lorenzo Lucca, l’attaccante del Pisa interessa alle big di Serie A

Ormai non si parla di altro , Lorenzo Lucca è il centravanti che sta facendo sognare il popolo nerazzurro, e nel contempo toglie il sonno agli osservatori delle big italiane di Serie A, che lo osservano quasi rapiti dal suo fiuto del gol.

L’ex centravanti del Palermo non interessa solamente a Milan, Inter e Juventus, anche Mancini ha nel mirino il ragazzo, e se dovesse continuare così un posto ai mondiali del Qatar è assicurato per Lorenzo.

MILAN, INTER, JUVENTUS

In effetti se guardiamo da chi è composto l’attacco delle tre big italiane, facciamo fatica a trovare un giocatore italiano; solo la Juventus ha un attaccante che ha vestito l’azzurro e risponde la nome di Kean. Scorrendo l’elenco delle formazioni italiane di Serie A, solo il Sassuolo può contare su giocatori italiani, e rispondono ai nomi di Berardi e Raspadori, poi il vuoto, un vuoto generazionale che vede gli eredi di Immobile e Belotti ancora senza un nome.

SERIE B

La Serie B, sta offrendo dei nomi nuovi e rispondono ai nomi di Lucca e Mulattieri che è di proprietà dell’Inter e gioca in prestito al Crotone.

Lorenzo Lucca però è il giocatore del momento, ha tutte le caratteristiche del vero centravanti, ha il tiro da fuori, il fiuto del gol in area di rigore, ha velocità nonostante sia alto 2,01 metri,e sa anche calciare le punizioni, dato da non trascurare. Nelle sei giornate di campionato di Serie B, l’ex Palermo con le sue cinque reti ha contribuito alla corsa che ha portato il Pisa in vetta alla classifica.

A Pisa si sogna, da oltre trenta anni i nerazzurri non giocano un campionato di Serie A, da quando il compianto Romeo Anconetani era presidente del club nerazzurro. E Lucca con le sue reti, e con la sua fame, può contribuire al SOGNO DEL PISANO.