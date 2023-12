Marsiglia di Gattuso in campo questa sera, alle 20.45, contro il Lorient. Il tecnico calabrese opta per il 3-5-2. Difesa affidata a Mbemba, Gigot e Belardi. A centrocampo Ounahi, Veretout e Harit, sostenuti da Murillo e Renan Lodi sulle corsie laterali. In avanti, la coppia composta da Carvalho Oliveira e Aubameyang.

Le probabili formazioni:

LORIENT (4-4-2): Mvogo; Kalulu, Laporte, Talbi, Yongwa; Faivre, Abergel, Bakayoko, Makengo; Doucoure, Kroupi. All. Le Bris.

MARSIGLIA (3-5-2): Pau Lopez; Mbemba, Gigot, Balerdi; Murillo, Ounahi, Veretout, Harit, Renan Lodi; Carvalho Oliveira, Aubameyang. All. Gattuso.