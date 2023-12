Il Marsiglia di Gattuso sfida il Lione ultimo in classifica. Padroni di casa in campo con 4-3-3. Difesa affidata a Mbemba e Meïté come centrali sostenuti da Clauss e Renan Lodi. In mezzo al campo spazio a Rongier, Kondogbia e Veretout. In avanti, il tridente composto da Sarr, Aubameyang e Harit.

Le probabili formazioni:

MARSIGLIA (4-3-3): Blanco; Clauss, Mbemba, Meïté, Renan Lodi; Rongier, Kondogbia, Veretout; Sarr, Aubameyang, Harit. All. Gattuso.

LIONE (4-3-3): Lopes; Mata, Lovren, O’Brien, Tagliafico; Caqueret, Alvero, Tolisso; Nuamah, Lacazette, Jeffinho. All. Sage.