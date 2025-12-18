Losanna-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Torna la Conference League, oggi in campo la Fiorentina. Oggi, 18 dicembre 2025 alle ore 21 tutti in campo per la sesta giornata della prima fase della Conference League 2025/26. Allo Stadio De la Tuiliere andrà in scena Losanna-Fiorentina, arbitro del match il belga D’Hondt.

Losanna-Fiorentina, probabili formazioni

Il Losanna ha un solo punto di differenza con i viola, gli svizzeri sono a quota 8, ma soprattutto non vincono da 3 partite e nell’ultimo turno hanno pareggiato senza goal coi finlandesi del KuPS.

La Fiorentina fino ad oggi ha insaccato 9 punti in 5 gare, rendendo il cammino in Europa più proficuo e positivo rispetto a quello in campionato. La Viola, in Conference, è reduce dal 2-1 rifilato alla Dinamo Kiev, che ha alleviato i ko collezionati contro Mainz ed AEK Atene.

LOSANNA (4-3-1-2): Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Poati; Sigua, Roche, Custodio; Butler-Oyedeji; Bair, Ajdini. All. Zeidler.

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Pablo Marì, Viti; Dodò, Richardson, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Parisi; Dzeko, Piccoli. All. Vanoli.

Dove vedere Losanna-Fiorentina

Losanna-Fiorentina, in scena in Svizzera oggi, 18 dicembre 2025 alle ore 21, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (252), mentre in streaming sarà visibile sia su NOW che utilizzando Sky Go.