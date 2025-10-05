Lotito fa chiarezza: “Mercato bloccato per colpa dell’indice di stupidità”

Lotito e il futuro della Lazio, il presidente fa chiarezza

Le parole di Lotito ai microfoni di Dazn: “Abbiamo subìto ingiustamente il blocco del mercato, è una norma che è stata interpretata in una certa maniera. È sotto gli occhi di tutti che abbiamo subito un torto. Coscienti dell’abolizione di quella norma, abbiamo ritenuto di scaricare alcuni costi entro il 31 marzo, perché stiamo facendo l’Accademy e stiamo presentando il progetto per lo Stadio Flaminio”.

Mercato bloccato per ‘Indice di stupidità’

Poi aggiunge: “La Lazio è l’unica squadra con un patrimonio ampio pur non avendo lo stadio di proprietà. Non c’è nessun rischio di fallimento”. Le parole del patron: “Hanno ritenuto di bloccare il mercato a causa dell’indice di liquidità, che io ho sempre chiamato indice di stupidità. La Lazio è solida, perché ha oltre 300 milioni di patrimonio immobiliare e oltre 300 milioni di parco giocatori. L’aritmetica la conoscono tutti. Abbiamo sempre pagato tutto puntualmente. In una stagione si possono applicare due norme diverse? Il mercato estivo e il mercato invernale si basano su norme diverse, è un’anomalia”.