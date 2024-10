Lotito: “Greenwood un rimpianto? Assolutamente no, noi non accettiamo mercenari…”

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito ha partecipato ad una lezione di diritto sportivo presso l’Università LUISS e ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla squadra biancoceleste di quest’anno.

Lotito: “Questa squadra ha fame, la precedente no.”

Sull’avvio della stagione:

Ho allestito una squadra per poter competere alla pari con tutti. In questo momento, se la squadra è cosciente dei propri mezzi e mantiene questo ritmo, darà grandi soddisfazioni.

Su Flaminio:

Nessuna novità, noi stiamo allestendo tutta la documentazione per presentarla. Poi ci sarà lo studio di pre-fattibilità.

Sui giocatori biancocelesti fuori dalla Nazionale:

Questo lo dovrebbe chiedere al mister della Nazionale. Ognuno a casa propria decide quello che vuole. A casa mia decido io perché sono il proprietario, può dispiacermi perché la Nazionale è patrimonio di tutti. Può darsi che non vengano visti come giocatori che possono dare un contributo.

Sul rinnovo di Pedro:

È un grande professionista, l’abbiamo inserito nella lista UEFA. Alla fine della stagione ci metteremo attorno al tavolo e vedremo quelle che saranno le aspettative e le richieste di Pedro. Non economiche ma ciò che vorrà fare nella vita.

Su Baroni:

Ho scelto Baroni perché ritenevo che fosse la persona giusta per ripartire. Nella vita ci sono dei cicli, abbiamo finito un ciclo e iniziato un altro. Si è parlato di ridimensionamento, io dico che si è trattata di una ristrutturazione. I fatti mi danno ragione. Ho fatto una scelta mettendo un allenatore che fosse in funzione delle nostre necessità. La differenza tra questa squadra e quella precedente è che questa ha fame! La fame, l’umiltà, la determinazione. Il tema è tutto lì. Qui non ci sono prime donne. Obiettivo? Quello di far bene. Champions League? I traguardi non si annunciano, si raggiungono. Tante squadre fanno degli annunci, e poi una volta che non l’hanno raggiunto dicono… organizziamoci per il prossimo campionato. Sono per la politica dei fatti. Abbiamo provato a costruire un ambiente sano, trasparente, pulito. Poi sono loro che vanno in campo, mica io”.

Su Juve-Lazio:

Non faccio pronostici, altrimenti mi metto a fare il mago, no? Se firmerei per il pareggio? Non firmo nulla, io accolgo ciò che la squadra è in grado di raccogliere sul campo.

Sul mercato di gennaio:

Per me al momento non serve un centrocampista alla Lazio. Fermo restando che stiano tutti bene. Dimenticate che abbiamo un centrocampista che non è stato ancora messo in campo (Castrovilli). È giusto che anche a lui vengano date delle chance. È un buon giocatore, ha tecnica.

Su Greenwood:

No, Greenwood non è un rimpianto, assolutamente no. Uno che non accetta di venire alla Lazio, non può essere un rimpianto. Sta al Marsiglia, sta bene lì. Ha fatto una scelta, va bene così. Noi non accettiamo mercenari, vogliamo solo persone che vogliono la Lazio. I mercenari ci sono bastati”.