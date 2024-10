“Ho costruito una squadra determinata”. Poi sulla lotta al titolo: “Chi vince lo scudetto? Non faccio mica il mago di Arcella”. Il patron della Lazio chiude poi cosi: “Ricordate una cosa: il pallone è per tutti, il calcio è per pochi”.

Sono queste le parole del Presidente della Lazio e senatore Claudio Lotito, che ai cronisti presenti ha risposto alle domande sulla Lazio, riportate poi dall’Ansa.