L’Udinese sbanca Marassi grazie ad Ekkelenkamp e Davis, Zaniolo uomo assist

Il Genoa domina per un’ora la partita, ma alla prima vera occasione l’Udinese lo punisce grazie ad una rete di Ekkelenkamp e nel finale con Davis. Colombo e Malinovsky colpiscono due traverse nelle prima frazione di gioco, ma nel finale la squadra di De Rossi è sembrata stanca e senza idee. Gran partita di Solet per l’Udinese che è stato ammonito nel finale, per il Genoa Malinovsky e Norton-Cuffy sopra le righe. L’Udinese con questa vittoria, si porta ad un punto dalla Lazio, Genoa sempre a più nove dalla zona salvezza.

LA PARTITA

Inizia bene il Genoa che nei primi 45′ minuti di gioca crea tre grandi occasioni per andare in vantaggio con Malinovsky che coglie la traversa, poi Colombo ad un metro dalla porta devia in maniera maldestra il pallone del vantaggio, poi è ancora Colombo con un bel tiro al volo ad incrociare a cogliere una clamorosa traversa. L’Udinese si fa vedere con timidi tentativi solo nel finale, ma Zaniolo e Davis non riescono ad essere pericolosi.

Nella ripresa il copione non cambia e dopo cinque minuti Collu assegna un rigore al genoa per un presunto tocco di braccio di Kabasele, ma l’arbitro dopo aver visionato il filmato torna sulla sua decisione. Incredibilmente al 66′ l’Udinese passa in vantaggio, traversone dalla trequarti di Zaniolo e di testa Ekkelenkamp batte Bijlow. All’80’ ci prova dal limite Norton-Cuffy, Okoye è reattivo e manda in angolo. Nel finale Davis in contropiede mette il sigillo sulla partita e batte l’estremo difensore rossoblu.

IL TABELLINO

Genoa-Udinese 0-2

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez (dal 38′ st Martin); Ellertsson, Frendrup (dal 38′ st Amorim), Malinovskyi, Messias (dal 14′ st Baldanzi), Norton-Cuffy; Colombo (dal 26′ st Ekhator), Vitinha (dal 26′ st Ekuban). A disposizione: Leali, Sommariva , Zätterström, Sabelli, Otoa, J.Onana, Masini, Ekuban, Ekhator.Allenatore: De Rossi