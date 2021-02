L’attaccante dell’Inter non ha mai segnato ai bianconeri, domenica il belga deve sfatare un altro tabù

In ben cinque occasioni, tra Manchester United e Inter, Romelu Lukaku non è mai riuscito a segnare almeno una rete alla Juventus. L’attaccante dell’Inter, nel doppio confronto di Coppa Italia, è stato l’inaspettato e forse anche l’ingiustificato assente delle gare. Prestazioni opache e al di sotto di ogni aspettativa, l’attacco nerazzurro si è rivelato sterile e molto impreciso. Contro la Juventus, nella sua carriera, il belga ha vinto una sola volta e poi ha raccimolato un pareggio e tre sconfitte.

In Serie A Lukaku ha colpito 17 squadre con il Genoa che è la sua vittima preferita grazie alle 5 reti segnate in 3 occasioni. Nel posticipo di domenica, l’Inter affronterà l’esame Lazio. Il belga, in tre confronti, non è mai riuscito a segnare un gol alla squadra di Simone Inzaghi. Oltre alla Juventus e ai biancocelesti, il numero 9 dell’Inter non ha mai colpito l’ Hellas Verona, l’Atalanta e la SPAL. Domenica, a San Siro, i ragazzi di Antonio Conte giocheranno una sfida chiave della stagione; sarà anche la sfida tra Lukaku e Immobile ma anche quella che possa far sbloccare definitivamente il bega dopo un periodo di luci e ombre.