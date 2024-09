Lunedi 30 alle ore 21.30 torna SportPaper TV | In diretta sul ch 68

SportPaper TV su Bom Channel, Radio Roma News e in streaming su www.sportpaper.tv

Nuova puntata di SportPaper TV, si parla di Serie A e di Champions League, 90 minuti di calcio in compagnia di Roberta Pedrelli e dei suoi ospiti. La Juve capolista, la Champions alle porte, tanti gli argomenti in programma nella puntata di lunedi 30.

Simone Tiribocchi ospite di SportPaper TV

In più un grande ospite, l’ex attaccante Simone Tiribocchi. Una serata ricca di calcio e di passione, da non perdere. In diretta sul canale 68 del digitale terrestre di Bom Channel, su SKY al 5068 e sul canale 14 nel Lazio su Radio Roma News.