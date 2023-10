Luton Town-Tottenham, probabili formazioni e dove vederla

Spurs, ospiti del Luton Town, in campo alle 13.30 nella sfida valida per l’ottava giornata di Premier League. Straordinaria partenza del Tottenham, secondo a 17 punti, ad una sola lunghezza dal Manchester City. La formazione di Postecoglou ha vinto quattro delle ultime cinque gare disputate, con un solo pareggio contro l’Arsenal nel mezzo, ed è reduce dalla contestata vittoria contro il Liverpool dello scorso sabato. I padroni di casa, invece, militano nelle parti basse della classifica avendo raccolto solo 4 punti nelle partite disputate ad oggi. Il match sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Max (canale 205), e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

LUTON TOWN (3-4-2-1): Kaminski; Burke, Lockyer, Mengi; Kaboré, Nakamba, Mpanzu, Doughty; Ogbene, Adebayo; Morris. All. Edwards.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, van de Ven, Udogie; Sarr, Bissouma; Kulusevski, Maddison, Richarlison; Son. All. Postecoglou.