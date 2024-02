Lutto nel mondo del giornalismo sportivo: addio ad Alberto Mandolesi

Dopo l’addio a Giacomo Losi, ci lascia un altro pezzo di Roma e della Roma. E’ scomparso all’età di 77 anni Alberto Mandolesi, storica voce della Capitale e del giornalismo sportivo. Tante le emozioni vissute con lui fin dalla prima radio romana nel 1975 per arrivare alla prima intervista in tv di un Francesco Totti ancora giovane.

Roma-Inter, il saluto della Tribuna Tevere ad Alberto

Mandolesi era sempre presente in tribuna stampa all’Olimpico per seguire la sua Roma, con un striscione dedicato a lui in occasione di Roma-Inter di ieri. La famiglia di Sportpaper.it e Sportpaper.tv si stringe attorno a tutti gli amici e familiari per questo lutto.