Macedonia del Nord-Inghilterra, le ultimissime sulle formazioni

Southgate sceglie il 4-3-3 per l’ultima gara del girone, in programma questa sera alle 20.45, contro la Macedonia del Nord. Titolare Tomori, al centro della difesa, accanto a Maguire. Fasce affidate a Walker e Trippier. A centrocampo confermati Rice, Phillips e Foden. In avanti il tridente composto da Palmer e Grealish ai lati di Harry Kane.

Le probabili formazioni:

MACEDONIA DEL NORD (3-4-2-1): Dimitrievski; Manev, Serafimov, Musliu; Dimoski, Elezi, Ademi, Alioski; Bardhi, Elmas; Miovski. CT. Milevski

INGHILTERRA (4-3-3): Ramsdale; Walker, Maguire, Tomori, Trippier; Phillips, Rice, Foden; Palmer, Kane, Grealish. CT. Southgate