Altra gara nel girone degli azzurri: la Macedonia del Nord ospita l’Inghilterra alla Toše Proeski Arena di Skopje. La sconfitta dell’Olimpico di Roma ha cancellato ogni possibilità di qualificazione a UEFA Euro 2024 per la Macedonia del Nord, quarta a 10 punti. Diversamente, l’Inghilterra, già sicura di un posto in Germania, arriva alla gara con la certezza del primato nel gruppo. La sfida d’andata, disputata all’Old Trafford di Manchester a giugno, è terminata 7-0 per i Tre Leoni con doppietta di Kane, tripletta di Saka e reti di Phillips e Rashford. Il match, in programma lunedì alle 20.45, sarà visibile su Sky Sport Uno e, non integralmente, all’interno del programma Diretta Gol Qualificazione Euro 2024, su Sky Sport Calcio; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

MACEDONIA DEL NORD (3-4-2-1): Dimitrievski; Manev, Serafimov, Musliu; Dimoski, Elezi, Ademi, Alioski; Bardhi, Elmas; Miovski. CT. Milevski



INGHILTERRA (4-3-3): Ramsdale; Walker, Maguire, Tomori, Trippier; Phillips, Rice, Foden; Palmer, Kane, Grealish. CT. Southgate